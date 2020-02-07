由松坂桃李、松岡茉優、森崎温與超級新人鈴鹿央士共同主演的電影《蜜蜂與遠雷》（Listen to the Universe），劇情描述四位對音樂執著的，為了夢想不顧一切挑戰國際大賽，而為完美詮釋鋼琴家，四位演員更是卯足全力，於電影開拍前半年即開始接受特訓，其中松坂桃李更因為不曾學過鋼琴鬧出不少笑話，他說：「第一次上課的時候，老師叫我指出『Do』的位置，結果我指『Fa』。」松岡茉優也旋即爆料說：「桃李就像是剛出生在學習站立的小鹿斑比，手指一直顫抖。」

森崎温雖是日本男團PrizmaX的主唱，雖本身具有音樂底子，但也為電影彈到手指出血，他說：「導演希望彈琴的畫面都由演員自己詮釋，而不是用替身跟動畫代替，因此我非常努力練習，有一次太沉浸在彈琴的情緒中，拍攝結束才發現指縫都出血了。」演員對於音樂呈現的執著，不僅讓電影於日本上映後，口碑爆棚，更是捷報頻傳，近日除電影再獲選日本歷史最悠久的權威獎項「第93屆電影旬報獎」日本年度十大佳片外，於片中飾演謎樣天才少年的超級新人鈴鹿央士則繼「每日映畫大獎」後再度摘下最佳新人男演員獎。《蜜蜂與遠雷》將於今天（7日）在台躍上大銀幕。

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(中時電子報)