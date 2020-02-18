停靠橫濱港的「鑽石公主號」郵輪新冠肺炎確診數持續增加，引發外界關切郵輪活動要不要停止，對此，世界衛生組織（WHO）回應，「防疫措施應該要和情況成比例」，甚至反問，「難道要關閉全球所有巴士服務？」

世界衛生組織17日記者會。

日本厚生勞動省昨（17）日又證實，鑽石公主號新冠肺炎確診數目再增加99例，使得全船3,700多人中，已有454人確診，感染率衝破10%，鑽石公主號已成為名副其實的毒船，厚生勞動大臣加藤勝信今（18）日表示，船上的病毒檢測樣本已全數採集完畢，外界預估，確診數恐再攀高。

郵輪儼然成為防疫漏洞，外界關切在此危急時刻，是否要全面禁止郵輪活動，對此，路透社報導，世衛緊急計畫負責人萊恩（Michael Ryan）昨日表示，「如果我們因為可能感染病原體就中斷全球所有郵輪活動，那該停止的活動將沒完沒了，難道我們要關閉全球所有巴士運輸？」

萊恩強調，沒有一件事是「零風險」，認為在做有關郵輪、會議的決定前，應該要有確定的證據。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也補充：「防疫措施應該要和情況成比例，要基於公共健康科學以及證據，實施一籃子措施將無濟於事。」

此外，針對近期大陸新冠肺炎新增確診病例數持續下降，譚德塞認為，應該要謹慎詮釋這個趨勢，要斷定下降趨勢將持續，現在還言之過早，他說「任何情況都可能發生」。

(中時電子報)