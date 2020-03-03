謝和弦與前妻Keanna、直播主莉婭的感情問題鬧得沸沸揚揚，但近日謝和弦又被爆出曾和成語蕎交往過，而成語蕎曾在節目中大爆有任男友分手後一週馬上劈腿混血兒女友，因此有網友質疑這個人就是Keanna。對此，Keanna打破沉默回覆網友，表示那個人不是自己，成語蕎口中的那位前男友也不是謝和弦！

成語蕎2014年在節目《康熙來了》分享超瞎的分手理由，她提到，有一任男友告訴她下個月就要到美國留學，為了不想傷害她所以決定分手，結果一週後就在KTV遇到對方，當時前男友還牽著一個混血女生的手，讓她相當傻眼，因此有網友猜測，她的前男友就是謝和弦、當時牽著的混血女生則是Keanna。

事情曝光，被質疑是小三的Keanna爆氣回應網友，「不好意思～我根本沒見過成小姐，她所說的劈腿男友不是在說謝和弦，那個混血兒也不是我～我是他們分手後的下下下任。」不僅為自己洗刷冤屈，也幫謝和弦澄清，之後她更說：「事情要先搞清楚狀況，不要為了罵而罵。」

（圖／翻攝自KeannaIG）

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(中時電子報)