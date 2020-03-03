韓國官方對爆發嚴重群聚感染的新天地教會檢疫程序已完成一半，結果顯示，大邱分會確診數超過2,300人，病毒檢測結果呈陽性的比例高達62%，不過大邱以外區域確診率僅1.7%，代表其他地區信徒群聚感染的可能性較低。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部今（3）日表示，針對新天地教會信徒的新冠肺炎症狀電話訪查已接近尾聲，截至2日午夜24時，195,162名信徒中，完成訪查者已達192,634人，完成率高達98.7%。

韓國政府先前宣布，將對31萬名新天地教會信徒展開電話訪問，以確認多少教徒出現新冠肺炎症狀，扣除未成年人及海外信徒，一共約有19.5萬名信徒被電訪。

電訪結果顯示，表明出現症狀的信徒達13,241人，當中6,561人完成病毒檢驗。

在大邱地區，目前有4,328名信徒受檢，結果顯示，超過2,300人確診新冠肺炎，檢疫結果呈現陽性的比例高達62%。

值得注意的是，大邱以外，出現症狀的信徒達4,066人，結果呈陽性的比例僅1.7%。韓國中央防疫對策本部第一總括協調官金剛立表示，目前看來，大邱、慶尚北道以外地區，信徒群聚感染的機率較低，不過他也表示，政府將持續分析數據，直到最終結果出爐。

(中時電子報)