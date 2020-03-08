以清新脫俗氣質與甜美外貌叱吒90年代的女星周慧敏，是公認的「玉女掌門人」，而她人氣高到被各大廠商相中，在台灣，她美麗的臉龐總被印在機車擋泥板上，因此被封為「擋泥板女神」，而她在去年出道滿30年，掀起一股回憶潮，女神也共襄盛舉，昨公開私藏的全部小卡，一張張青春美照，讓人大嘆她真是數十年來如一日，完全沒變！

女神周慧敏出道滿30年，她將之視為人生重大里程碑，特別開啟「一萬天荒愛未老」巡迴演唱會，去年登上小巨蛋，一解台灣粉絲相思之苦，也讓廣大網友大呼懷念，而周慧敏也相當珍惜這用青春歲月釀成的回憶殺，日前提起了過去相當瘋迷的偶像周邊產品「小卡照片」。

繼日前分享了兩張小卡收藏，引發熱烈迴響後，周慧敏不藏私，昨天乾脆翻出手邊大部分小卡，表示是之前實踐對粉絲的承諾，翻出來跟大家分享，笑稱：「我的小卡當然沒有你們的多，我只收藏了一部份，送給你們其中一些，又看看你有沒有？」，只見周慧敏這些美照，因過去的印刷技術及歲月磨損下，顯得更加模糊，但這影響不了女神顏值半分，美麗容顏依然看得人心跳加入，且52歲的她，如今仍保有仙女光輝，凍齡術讓人嘖嘖稱奇。

(中時電子報)