大陸武漢市最後2所方艙醫院今(10)日下午最後一批患者痊癒出院後進行休艙，這對於疫情最嚴重的武漢市與大陸各地而言，都是防控形勢持續好轉的重要標誌。武漢14座方艙醫院雖然全部休艙，但疫情尚未結束，大陸防疫部門與輿論仍持續要求不能放鬆警惕，要到疫情全部結束才能永久休艙。而網友們一邊感謝在防疫前線冒險辛勤工作的醫護人員，一邊則對方艙醫院慶賀稱「關門大吉！」

《澎湃新聞》報導，10日下午，武昌方艙醫院最後一批留艙的49名患者將康復出艙，宣告正式休艙。屆時院方將舉行簡短的休艙儀式。與此同時，院感組工作人員將對CT等醫用設備、艙內外環境進行消毒殺菌，清華大學相關環境學專家還將對艙內氣溶膠等關鍵指標持續監測。

圖為3月9日晚拍攝的武漢市洪山體育館武昌方艙醫院內部， 這是這家方艙醫院的最後一夜。（圖／新華社）

據《人民日報》指出，大陸臨時搶建的方艙醫院與各地醫療隊馳援，再次見證著「中國速度、中國效率」，目前統計武漢所有方艙醫院共收治新冠肺炎輕症患者12000多人，為武漢疫情防控發揮了重要作用。方艙醫院裡對抗新冠肺炎的故事，展現了患者抗擊病毒的勇氣和力量，方艙暫休，但疫情尚未結束，越是到關鍵時刻越是不能放鬆警惕，一鼓作氣戰疫勝利，方艙醫院才會永久休艙。

大陸國家衛健委醫管中心副主任翟曉輝表示，隨著疫情變化，武漢市定點醫院的床位數已經空出了近萬張，3月10日所有方艙醫院全部休艙待命。「如果隨著疫情變化，還是先收治到定點醫院去，定點醫院如果解決不了，我們再啟動方艙。」

得知方艙醫院休艙，許多大陸網友百感交集，長達2個多月來的驚惶度日，總算稍見曙光。他們除了對前線醫護人員致以崇高感謝之外，還紛紛留言：「喜極而泣」，「關倉大吉！不要再見了！」

(中時電子報)