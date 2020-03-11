40萬份罷韓連署書目前已送至高雄市選委會，預計6月底前進行罷免投票。易經命理老師高煜霖則以易經演繹推算出，罷韓成功機率相當高，得票數恐會高過預期很多。

高煜霖在臉書貼文指出，罷韓連署書送至高雄市選委會時，突然烏雲密布，刮大風。經古智慧「易經演繹」推算，罷韓成功機率相當高，得票數恐會高過預期很多。從卦象顯示判斷，這次同意罷韓的得票數，57萬應該沒問題，且很可能從63萬起跳，上看75萬票。

高煜霖點出，以罷韓團體送連署書的時間來推算，指算法得到「速喜」卦，方位法得到「地澤臨」卦，意指通過連署的機率相當高，顯示高雄極有可能「變天」跡象。

高煜霖接著表示，指算法當中一句爻辭「失物申未午，逢人路上尋」，其中「申未午」就是地支的西南方，台灣的西南方就是高雄一帶，意指罷韓團體要訴求的事情，在西南方找得到，而且很多人「一起找」，顯示出變天的跡象明顯。

高煜霖預測，「臨」卦另一值得觀察的卦象是，日後產生新市長的人選，很可能是罷韓團體主要的成員出線，要不就是罷韓團體的主要成員，有相當大的影響力，決定新市長的人選的現象。

(中時電子報)