國民黨新北市議員唐慧琳罹患胰臟癌，前台北縣長周錫瑋透露，唐慧琳曾跟他通過電話談及健康狀況，唐慧琳坦言「有個腫瘤」，周感嘆：看她身體也是壯壯的，沒想到也會生病。

周錫瑋在今天直播中表示，前一陣子就聽說，唐慧琳身體不舒服，跟她通了電話，她說情況比較麻煩，只講說有一個腫瘤。後來有個朋友講說她得了胰臟癌，胰臟癌是比較難醫治。周錫瑋指出，將會找時間去探望她，希望大家幫她禱告，希望她身體早日康復。

周錫瑋表示，唐慧琳出來參選，大家都很佩服她俠女的精神，她講話正義凜然，而且非常有內容。還說跟唐慧琳一起上Call in時，坐她旁邊，看到她密密麻麻寫了很多筆記，也會向他請教，要講的內容有沒有問題。她是一個非常認真的人、俠情萬丈，身體也壯壯的，沒想到也會生病。

周錫瑋透露，唐慧琳曾說過睡眠品質不太好、很難入睡，睡得很少，平常也沒有抽菸、酗酒習慣。而胰臟癌一般都是身體過於勞累，甚至喝酒喝得很多，可能才會造成胰臟方面的問題。

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(中時電子報)