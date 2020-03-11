連鎖藥妝店屈臣氏在台灣各地幾乎都有門市，且經常推出優惠活動，許多人都會到屈臣氏購買一些生活小物或藥品。不過屈臣氏並非是近幾十年就出現的店家，而是在清朝就出現了連鎖店！

由曾國城主持的東森節目《全民星攻略》邀請了百萬小學堂的威力父子來上節目，輪到威力爸答題時，出現一題「清朝最早出現的連鎖店哪一家？」，選項包括「A.屈臣氏藥房」、「B.柯達照相館」、「C.光啟出版社」，威力爸選擇「B.柯達照相館」，因為他認為當時應該是有照相館，現在才會有古代的照片流傳。沒想到答案出乎眾人意料，竟是「屈臣氏藥房」！

（圖／翻攝Youtube）

主持人蔡尚樺解釋，其實早在鴉片戰爭前，屈臣氏就已存在，一開始先以「澳門藥局」的名稱，在澳門營業，後來才拓展到廣州，並改名為「廣州大藥局」。

不過一開始中國人對於西藥不瞭解，根本不敢進到屈臣氏買西藥來用，後來透過許多行銷手法，還販售特效藥，例如去花柳水、去雞眼水等，加上傳教士幫忙宣傳，送免費西藥等，才漸漸打開市場，一度還被香港首富李嘉誠收購。

而1917年，台灣也在迪化街一段34號，成立了一家「屈臣氏大藥房」，主要在批發進口西藥，被視為本島外來藥的始祖。2005年時，台北市文化局也將該棟建築列入市定古蹟。

(中時電子報)