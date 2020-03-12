美式賣場好市多廣受歡迎，經常性祭出的優惠更是牢牢抓住民眾的心，會員們也都會在社團「好康倒相報」。然而有網友吃了會員們大推的雞肉派後，直呼是自己吃過最難吃的好市多熟食，更用「嬰兒便便」來形容，引發熱議。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，開頭就說「這雞肉派超難吃」、「我就是那個反雞肉派的正義魔人」。原PO表示自己最近看社團，有超過10多篇都是在大推好市多雞肉派，結果自己吃了一口後只覺得超難吃，派皮是甜的，雞肉是罐頭肉，醬更是超鹹，拿去給三個人吃，每個人都吃了一口後就不吃了，自己憑著不能浪費食物的意志力才勉強吃完。

原PO說，最近社團一堆人狂推雞肉派，也都表明自己不是業配，只好一篇一篇去留言回文，「能救一個是一個」。網友看到紛紛表示「我喜歡說實話的人」、「超難吃，但之前都不敢說，怕被公幹...」、「吃過一次，真的很不推」、「專業救贖文」、「感謝你拯救了我的錢包」、「好險，才剛想說要去買買看」、「我反而開始好奇有多難吃了XD」、「救世主4 ni？」、「昨天想買結果被家人制止」，但也有人反對：「口味問題吧，我覺得不錯吃啊」、「吃多了會膩是真的，但配個飲料就好了」、「我吃得還不錯啊，會不會是每間店料理方法不同...」、「等等，你怎麼知道嬰兒便便是什麼味道」。

(中時電子報)