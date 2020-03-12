民眾黨黨團助理蔡宜芳與已婚的同黨中央委員張益贍爆出不倫戀，男方被開除黨籍，民眾黨主席柯文哲指稱，主因是張益贍被桃園市議員王浩宇爆料操作負面選戰。王浩宇今天則以「新詩」諷刺柯文哲。

針對王浩宇爆料張益贍密謀民眾黨聯合綠黨邊緣化時代力量，柯文哲表示，無法理解負面操作選戰這種戰術，「到底在搞什麼鬼，腦袋秀逗。」

王浩宇在臉書則以新詩諷刺柯文哲，「位置你生的，人你安插的，月領十幾萬，上班忙輔選，下班當保母，然後出事了，說干我屁事，我OK你快滾，這就是新政治。」

王浩宇更爆料說，因為民眾黨的候選人知道柯粉討厭他，所以私下拜託他發文打他們蔚為流行。但他們不知道，「我早就知道他們在利用我，故意忍到現在一個個消滅。」開除不完，柯粉情何以堪？

網友回應說：「害我以為有藏頭詩。」、「千錯萬錯都不是柯P的錯。」、「執政黨忙著防疫，國民黨忙著扯後腿，民眾黨忙著摩鐵談公事，我就呵呵。」、「新政治現在已經變成一個笑話了。」

(中時電子報)