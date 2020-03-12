台灣民眾黨黨團助理蔡宜芳近日被爆，和同黨中央委員張益贍(已遭開除)偷幽會，一同進出摩鐵3小時「討論公事」，但卻狡辯稱沒有翹班。經國民黨台北市議員徐巧芯向文基會調閱他出勤紀錄，才發現「真的是翹班，並沒有請假」。

對於張益贍向周刊狡辯沒有翹班幽會，引起外界質疑。(徐巧芯今(12日)在臉書發文，打臉張益贍說法。她強調，「張並沒有請假 ，真的是領薪水期間蹺班」。

對這種領納稅人薪水、卻怠忽職守的行為，讓人完全無法接受。她認為：

ㄧ、柯市府應重新檢討政務官、機要人員的出勤該如何管理，例如透過GPS打卡等科技方式打卡等，針對此事徹底檢討。

二、既然已經公佈差勤紀錄，半年內請假次數並不多，文基會要持續調查、約談相關人員舉證，了解翹班事件是只有3/3一次？還是更有多次？並對外公布。

三、張益贍本人應針對公務怠惰一事道歉，而非只談自己的私事。

徐巧芯最後也強調，她對於文化局不再包庇已離職的張益贍，願意公開資訊表示肯定，請持續調查、秉公處理。

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(中時電子報)

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