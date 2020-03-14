北韓為了防堵新冠肺炎疫情擴散，推出特別的控制措施，據傳，其中一項就是用鹽水消毒。

新冠肺炎疫情擴散全球，北韓拉警報。

根據「每日北韓」（Daily NK）報導，北韓最高領導人金正恩2月底在朝鮮勞動黨中央政治局擴大會議上指示，嚴格執行國家「超特級防疫措施」控制新冠肺炎疫情，同時要求各級單位無條件遵守中央防疫部門的指揮。

消息人士透露，這場會議後，咸鏡南道當地官員開始在工作場所、社區進行教育工作，他們告訴民眾，4月是控制疫情的關鍵，端川市的防疫官員甚至表示，3月過去、天氣變熱時，新冠病毒就會失去傳播能力。

不過更驚人的是，當民眾要求索取消毒劑以清潔工作場所時，當地防疫官員竟要他們使用鹽巴水消毒。消息人士說，防疫官員告訴他們，用足夠量的鹽巴就能抵擋傳染性疾病傳播，鹽巴還能用來消毒手和嘴巴。

直至今日，世界衛生組織（WHO）從未倡導鹽巴能對抗傳染性疾病的觀念。

(中時電子報)