凌晨3:30分，美國總統川普宣布，全國進入緊急狀態，以因應新冠肺炎疫情。(影片來源取自Youtube,如遭刪除請見諒)

新冠肺炎疫情在美持續延燒，面對國內疫情激增，美國總統川普於台灣時間今天凌晨3時30分在白宮正式宣布，全國進入緊急狀態，同時投入500億美元抗疫。雖然川普一如外界預期宣布緊急狀態，但有網友分析，背後透露出美國肺炎疫情「非常嚴重」，否則不會砸500億美元抗疫；另外，選在3時30分宣布，大有學問！

截至14日上午11點，全美新冠肺炎累計已43死，新增確診337例，累計2084例。川普宣布砸500億美元抗疫，為市場注入強心針，美股3大指數漲幅均超過9%，創2008年10月金融海嘯以來單日最大漲幅！網友分析，川普選擇在3：30分宣佈是有學問的，因為美股4點收盤，股市拉尾盤時間不能太早，否則會後繼無力，半個小時是最恰當的。川普事前要把金主的大筆資金先準備好，一方面宣佈政策，另一方面在股市與期指拉動行情，股市才不會重挫。網友分析，今天道瓊在最後30分鐘就拉漲1428點，就是因為這原因。

網友分析認為，川普宣佈全國進入緊急狀態，表示美國的肺炎疫情不只是小狀況，而是「非常的嚴重」，否則不會砸500億美元抗疫。至於川普宣布緊急狀態，與前總統歐巴馬2009年10月因H1N1流感肆虐，宣佈美國進入國家緊急狀態的影響力有何不同？網友指出，2009年當時流感疫情已經廣為人們熟知，所以宣佈緊急處分的影響有限，而且當時美股道瓊指數也只有在1萬點左右低水位，所以影響不大。然而川普因為一直掩蓋肺炎疫情，又突然宣佈了緊急處分，這個爆炸力就很大了。

網友分析回應

為防止疫情在美蔓延，美國對歐盟申根國家的暫時停止30日旅行命令，已於13日午夜起實施，此一措施將延續30天。網友分析，事前不打招呼的突然行徑，不是一個強國主政者所該為，川普這種以自我為中心的做法，已傷害世界上其他的國家，事情會由順暢變成阻礙。網友說，美國股市暫時穩住，但川普的麻煩才正要開始。

(中時電子報)