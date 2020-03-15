民眾黨團助理蔡宜芳被爆與同黨中央委員張益贍不倫戀，蔡則是停權1年。蔡宜芳今天在臉書否認「認愛」一事，並為逾越朋友分際，造成家人困擾而抱歉。

民眾黨立委蔡壁如日前受訪時表示，10日晚上蔡宜芳主動打電話給她，在電話中爆哭坦承戀情。如今蔡宜芳卻否認「認愛」一事。

蔡宜芳在臉書上發文道歉，因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有分際，造成家人困擾，深感抱歉。未來謹守朋友分際，也感謝這幾天媒體與朋友們的關心與提醒。但因部分媒體和網路評論的誤解，導致呈現方式的扭曲，自己還是希望能夠有澄清的機會，沒有發生的事就是沒有發生，但自己也能理解「信者恆信，不信者也恆不信」，也絕無「認愛」一說。

蔡宜芳還引用韓劇《愛的迫降》台詞表心境，「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」

蔡宜芳最後感謝蔡壁如讓她可以請一個月的假，可以陪伴家人，重整心情，反省沉潛再出發，感謝大家的關心。

(中時電子報)