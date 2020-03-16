因應北台灣高中生遊希臘確診新冠肺炎，桃園市長鄭文燦16日在防疫會議上宣布，桃園各級學校的出國計畫一律暫停到8月底，並指示教育局發函呼籲私立學校也能夠一併暫停，教育局長高安邦進一步解釋，各級學校師生都禁止出國，若執意出國，將以曠職、曠課論處，影響操性或考績。
高安邦解釋，即起至8月底前，全面暫緩各項國際性體育、藝文、科學、以及姐妹校等交流活動，確保學生健康安全，涉及學生升學權益或代表國家爭取榮譽的國際比賽或活動，雖然不在此限，學生仍須自負健康安全責任。
高安邦說，師生若執意要出國，學校不會准假，將依校規處理，以曠課或曠職論處，學生影響操性成績，師長則牽涉考績，影響升遷和年終獎金。
高安邦也提到，雖然7月中就是暑假，但禁令拉長8月底，師生出國旅遊、返鄉探親沒有特殊理由等情況也建議暫緩，防患未然，會視疫情滾動式檢討，若疫情提前趨緩就解禁，但如疫情持續延燒不排除延長到年底。
(中時 )
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