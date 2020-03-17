北市日前發生因賣口罩的藥局還錯健保卡，藥師下跪道歉事件，引起外界譁然，現在又有藥師爆料，竟有客人買口罩時要求「摸一下」，測試厚度，後續行徑更令人傻眼，被列為「最奇葩客人」。

一名藥師在臉書《爆怨公社》發文，有一名客人走進藥局詢問「請問你們今天的口罩是厚的嗎？」，藥師打開包裝讓對方看了一下厚度，不料對方竟然又問「可不可以摸一下」，藥師回「當然不行」，對方不滿的說：「你不讓我摸，我怎麼知道口罩多厚？」藥師則無奈解釋「口罩讓你摸過後誰敢買？」。

這名客人猶豫許久後還是買了，結果又因為加購塑膠袋要1元，竟責怪「怎麼那麼小氣」，讓藥師無言。藥師感嘆自從口罩實名制開始實施後，每天遇到的奇怪案例太多了，「但今天是她遇過最奇葩的事情！」。其他網友也跳出來回應「還遇過要夾鏈袋的」、「賣個口罩，一堆奇葩都開始秀下限」、「什麼牛鬼蛇神都看到了」。

(中時電子報)