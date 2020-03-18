感染風險擴大！指揮中心10：30有重大宣布 09:272020/03/18 中時電子報 中時、 鄭郁蓁 、 林周義 、 陳人齊 、中時電子報、 莊楚雯 、 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 感染風險擴大！南部某國立大學生遊歐洲確診 指揮中心10:30說明3/3-14入境通報事宜 。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】中央流行疫情指揮中心召開新冠肺炎疫情例行記者會 感染風險擴大！目前歐洲疫情嚴峻，許多出遊、就學、工作等台灣人急忙搭機回台避難。3天來境外移入的確診數增加24人，創國內紀錄。連南部某國立大學生也因為遊歐洲確診，造成該大學師生們恐慌。中央流行疫情指揮中心為防堵疫情擴散，恐決定全面封鎖。立法院質詢時有官員透露，指揮中心10:30將有重大宣布。《中時電子報》將全程直播。 同時，指揮中心也將針對，回朔採檢3/3~3/14自歐洲入境並出現症狀者，說明有關於主動通報等事宜。 日本泰國東歐及美國3州升3級警告 返台須居家檢疫 (中時電子報) #遊歐 #台南大學 #成大 #南部國立大學 #居家檢疫 #衛福部.新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 07:522020/03/16 生活 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 數量繼續爆增！新冠肺炎今再多10例確診 15:372020/03/17 生活 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 苗栗有新冠肺炎確診 零紀錄破功了 08:382020/03/18 生活 生活熱門新聞 直播》台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 南部國立大學生確診！校方公開足跡時間軸喊：來一波守一波 網暴動了 - 生活 嗆爆確診高中生爽玩希臘 網驚：風向變了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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