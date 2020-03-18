【現場直播】中央流行疫情指揮中心召開新冠肺炎疫情例行記者會

感染風險擴大！目前歐洲疫情嚴峻，許多出遊、就學、工作等台灣人急忙搭機回台避難。3天來境外移入的確診數增加24人，創國內紀錄。連南部某國立大學生也因為遊歐洲確診，造成該大學師生們恐慌。中央流行疫情指揮中心為防堵疫情擴散，恐決定全面封鎖。立法院質詢時有官員透露，指揮中心10:30將有重大宣布。《中時電子報》將全程直播。

同時，指揮中心也將針對，回朔採檢3/3~3/14自歐洲入境並出現症狀者，說明有關於主動通報等事宜。

(中時電子報)