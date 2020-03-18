震撼彈！指揮中心下達回台14天禁令，出遊市場全軍覆沒，旅行社龍頭雄獅旅行社今日宣布，4月底前全線取消出團，預估營收損失上看50億元，更將掀起國內旅行社取消出團的連鎖效應。

消息一出，雄獅股價急墜，最低價來到51.5元，下跌5.2元或9.17％，距離跌停僅一步之遙。鳳凰、燦星旅、易飛網也慘遭拋售，跌幅均深。

繼歐洲、日本與北美三州之後，中央疫情指揮中心今日再宣布「鎖國」，回國一律居家檢疫14天，對於傷痕累累的旅行業者，已經毫無生存空間，預估6月底前出遊市場全面凍結。

昨晚已有喜鴻旅遊宣布，4月30日以前將全面停止出團。隨後可樂旅遊（康福旅行社）也宣布，3月底前團體行程全部取消，至於港澳、中國大陸、歐洲、美加、韓國、關島則取消到4月30日前。

在可樂表態後，各界關注龍頭雄獅動向。雄獅今早舉行跨部門會議，考量國人回國就是14天，幾乎沒有出團空間，就算硬出團也不敷成本，因此決定全面停止各線出團到4月底止。

根據財報揭露訊息，雄獅去年3～4月營收約51.8億元，雖從今天才決定停止出團，但3月上旬團其實退得差不多了，法人預估這2個月下來，營收損失將逼近50億元。

雄獅2月營收因新冠肺炎重擊，僅16.24億元，月減33％，年減37％，創2018年元月以來新低，月減和年減幅度都是掛牌以來最大。

雄獅主管坦言，新冠疫情持續延燒，短期訂單，嚴格說起來上半年都不用期待，只能將重心放在疫情過後，有足夠能量迎接遞延的訂單，但就算下半年急單湧入，也難彌補上半年已造成損失。

(中時 )