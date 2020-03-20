加州州長紐松（Gavin Newsom）周四要求國會，提撥10億美元（近304億台幣）聯邦資金，以支援加州因應新冠肺炎。

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，加州預估，在未來8星期，約有56%州民，也就是2550萬人會感染新冠肺炎。

(中時電子報)