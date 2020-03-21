2010年泰國校園純愛電影《初戀這件小事》風靡全亞洲，捧紅女主角平采娜（Baifern），10年過去，她從清純女孩搖身一變成火辣女神，中間曾深陷車震不雅照風波，甚至一度傳退出演藝圈，但她靠演技熬過低潮，如今站穩一線女星地位。

飾演清純小嵐爆紅 被封為國民初戀

平采娜因《初戀那件小事》爆紅。（圖/取自微博）

平采娜的祖父籍貫是廣東潮州，她有1/4華人血統，也有中文名叫呂愛惠，高中時期因亮麗外型，被相中拍洗髮精廣告，廣告中她飾演拉小提琴的聾啞女孩，出色演技開始被關注，該廣告也榮獲2009年紐約電影節短片銀牌獎，不過，她沒有馬上投入娛樂圈，先將重心放在學業上，以出色成績考上曼谷知名的詩納卡寧威洛大學。

2009年平采娜正式出道，隔年就因電影《初戀那件小事》小嵐一角爆紅，片中她只是個平凡女孩，卻因喜歡的學長努力改變自己，最後從醜小鴨變天鵝，劇情以幽默搞笑的方式，呈現大家的初戀回憶，引起許多年輕觀眾的共鳴，上映後在亞洲各國都創造超高票房，她也為電影扮醜，自然不做作演技，讓大家驚豔。

當時年僅17歲的平采娜，因清純外貌和鄰家女孩氣質，被封為「國民初戀」，更獲得「TVPool Top Award」最佳新秀女演員獎，成為泰國小清新代表，聲勢跟著水漲船高。

之後平采娜戲約不斷，她也不斷突破自己，尤其在《火之迷戀》中，搖身一變成魅惑心機女，顛覆觀眾對她小清新的認知，首次演心機深沉的拜金女，平采娜狂飆演技，得到不少好評。

車震、裸照傳聞纏身 靠演技成功逆襲

平采娜長大後變火辣女神。（圖/取自平采娜臉書）

不過人紅是非多的她，2017年卻爆出和男子在汽車保養廠玩車震，影片更在網路瘋傳，對一直給人清純形象的平采娜而言，無疑是一大重擊，甚至傳出她打算退出演藝圈，但她鄭正否認烏龍傳聞，強調她非影片中的人，而她的家人也立刻站出來力挺，並提供不在場證據，澄清她一直在家中洗車，根本沒去過汽車保養廠。

車震事件成為她在演藝圈的大危機，不過在發表正式聲明、提供相關證據後，也告一段落。但去年又發生她的正面裸照在網路瘋傳，更因此被男網友票選為「最想發生性關係的女星」，她本人看到後也覺得好氣又好笑，回應「我胸部其實沒這麼大」，再三否認是照片中主角。

雖然一再遭烏龍醜聞纏身，但她在泰劇《吹落的樹葉》中，飾演變性人，更為了報仇，亂倫挑逗家暴爸，還愛上自己的姑父，劇情毀三觀程度，讓該劇從泰國紅到海外，還一度攻佔微博熱搜，平采娜的精湛演技，讓她演藝事業再創高峰，更奠定她成為泰國一線女星的地位。

如今的平采娜，從稚氣的「小嵐」蛻變成成熟小女人，漂亮精緻的臉蛋加上白皙透亮的皮膚，和當年清純模樣差很大，轉大人的她，改走性感路線，火辣身材驚艷外界，加上她動人的演技，是泰國少有極具天賦的90後女演員，前途無可限量。

(中時電子報)