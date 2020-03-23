劉真等不到換心病逝！最後發文給4歲女「望你健康長大」

劉真23日傳出病逝，外界悲痛。她與辛龍結婚6年，每天都像在熱戀，辛龍當初打敗眾多追求者，才成功娶回美嬌娘，婚後更把劉真當成寶貝對待，他過去曾表示：「我的生日禮物就是心肝老婆每天都很快樂，對我來說，她已經是最大的禮物。」兩人2014年在夏威夷舉行浪漫海島婚禮，蔚藍美景中，不只有加長凱迪拉克禮車迎娶，還有價值250萬的2.2克拉鑽石婚戒，甚至招待愛妻好友群現場觀禮，可說寵妻寵出新高點。

不僅如此，辛龍為了給劉真最好的生活，買下8千萬房子，登記在愛妻名下，甚至劉真到法國旅行捨不得高價買下心儀名牌包，他悄不作聲偷飛當地快閃買包，她生日當天早晨一張眼，就看到喜歡的包包出現在床頭櫃，相當驚喜。辛龍浪漫行徑數都數不清，其中最令人甜入心坎的無非就是「雙雙節」，他與劉真在某月的22日開始交往，從此之後每月22日他們都會有小慶祝，「可能是吃一頓飯，或是她會收到我的小禮物。」

而劉真心臟手術後，辛龍2月22日先是陪伴愛妻在病榻上度過，今又傳出噩耗，對他來說真的是最哀勳的雙雙節，令人難以承受。

(中時 )