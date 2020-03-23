桃園市政府拍板桃園市境內遙控無人機採負面表列方式管理，即列舉禁止飛行場域之公告方式，並配合民用航空法遙控無人機專章今年3月31日之施行時程於109年3月30日前完成公告作業！

民用航空法遙控無人機專章授權直轄市、縣市政府公告遙控無人機活動的區域及時間，桃園市政府為蒐集各界建議，除了召開府內專案會議外，亦邀請民意代表、專家以及團體等於無人機座談會表示意見，經多方溝通及綜合考量，於109年3月23日確定採負面表列方式管理桃園市境內空域，並考量安全及風險管理，本府刻評估各區域管制需求，後續將報請交通部民用航空局協助登入圖資，於109年3月31日施行後有關圖資查詢、無人機各項申請事宜詳見 https://drone.caa.gov.tw/ (遙控無人機管理資訊系統網站)。

桃園市交通局長劉慶豐表示，遙控無人機在很多層面都有進行應用，包含產業、教育、農業、休閒娛樂等等，並且在市政的執行、監督、展示及應用上也大量使用遙控無人機，故本府採最大化開放飛行場域之規劃方式處理，鼓勵遙控無人機的各項發展應用，呼籲玩家務必遵循操作限制並且自我要求安全飛航行為，本府亦持續滾動式檢討飛行管制場域。

(中時電子報)