美國總統川普首度證實，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）已接受新冠病毒檢測，檢測結果呈現陰性。

美國總統川普上周宣布自己已經接受新冠肺炎檢測。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，美國總統川普昨（23）日在白宮被問及第一夫人梅蘭妮亞是否有接受新冠肺炎病毒檢測，川普首度證實，夫人有接受檢測，結果呈現陰性，他說，梅蘭妮亞狀況良好。

除了梅蘭妮亞，少部分白宮人士也已經接受病毒檢測。

上周，副總統彭斯（Mike Pence）辦公室一名職員確診新冠肺炎，彭斯及夫人凱倫（Karen Pence）雙雙進行病毒檢測，21日結果出爐，兩人都呈現陰性。

在巴西總統新聞秘書沃恩加藤（Fábio Wajngarten）傳出確診後，川普本人也已在一周前進行新冠肺炎檢測，結果同樣呈現陰性。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）以及沃恩加藤在訪美期間，曾和川普於佛羅里達州海湖莊園共進晚餐。

除此之外，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）也已經接受病毒檢測，她先前曾和一名確診澳洲官員碰面，後續伊凡卡檢測結果呈現陰性，她已在20日返回工作崗位。

(中時電子報)