台北一名華姓男子於2018年間，約女同學一同拜拜、吃飯，之後趁著對方頭暈不適違反其意願性侵得逞；2個月後，華男燉雞湯、拿紅色藥丸給女房東，同樣趁女房東意識不清強制性交得逞。針對此案，士林地方法院依強制性交罪、下藥強制性交罪，判應執行有期徒刑11年6月。

北部地區有名計程車司機，覬覦租住處女房東的美色，竟然「假好心」燉了雞湯搭送健康食品，致使女房東軟腳後逞獸慾，更可惡的事這名司機連自己女同學也不過，乘人之危硬上，2案併發爆開來，連承辦法官也看不下去了。

檢警調查，這名色膽包天的小黃司機，先是邀約從事保險業的女同學到一間廟拜拜，稱說主神很靈，可以讓她的表顯業績大幅成長，接著一起吃完飯後，女同學突然覺得不舒服，被告司機就順道送她回家，就在女同學身體不佳時，脫光了被害人褲子，霸王硬上弓逞獸慾。

這名色性難改的小黃司機，在2個月之後，又對租住處風韻猶存的女房東起了邪念，三番兩次藉故接近，說女房東身體太虛了，聲稱他自己有再吃一種「營養食品」，可以先拿兩顆讓房東試吃，效果好的話在幫她購買。

女房東抵不過被告的纏功，且平常這名房客也滿「老實」，就勉強同意了，隔天這名司機拿了2顆「健康食品」膠囊，還「好心」燉了一鍋雞湯，一起到房東住處一起喝湯補身子。

未料女房東喝了雞湯，及吞服「健康食品」後，身體開始燥熱起來，昏昏沉沉，這時被告小黃司機，扒光了女房東衣褲，開始撫摸搓揉私處，最後提槍達陣發洩獸慾。

傷心難過的房東，在浴室內發現被告得逞後，隨意扔棄的保險套，於是報警擒捕這名可惡色狼具證控訴。

針對被告小黃司機犯下兩起性侵案，法官認為被告對2女子強制性交得逞，甚至下藥性侵，實在太可惡，應此依強制性交罪判處4年徒刑，下藥強制性交處8年6月，應執行有期徒刑11年6月。可上訴。

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(中時電子報)