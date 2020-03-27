小米今（27）日發布年度旗艦小米10系列：小米10 Pro、小米10及小米10 Lite 5G。這是小米首次推出全5G旗艦手機系列，全系列手機均支援5G。代表小米5G旗艦手機系列正式登陸國際市場。

小米10 Pro 及小米10：旗艦級全方位智慧手機體驗

小米10 Pro 及小米10配備超高畫質1億像素感光元件四鏡頭，是目前市場上最大的智慧型手機感光元件之一，除了可拍攝1億像素的超高畫質照片之外，小米10 Pro採用2,000萬像素超廣角鏡頭，可拍攝下超廣視野場景。另外，手機亦配備2個專用的長焦鏡頭，全面覆蓋不同焦距：使用2倍光學變焦來拍攝出色的人像相片，或以配備 OIS 光學防手震的最高50倍數位變焦，拍攝遠距離的目標。

主鏡頭在雷射自動對焦模組、AI 2.0、超級夜景2.0和雙閃光燈輔助下，日光拍攝時能捕捉更多細節，而在夜間則能拍出更明亮及清晰的照片。小米10 Pro 在手機首度發布時，於DxOMark拍照得分為124分，奪下全球排名第一。

在錄影方面，小米10 Pro的DxOMark影片得分達104分，同樣奪下影片類的最高分。小米10 Pro具備UHD 8K 30fps功能，同時配備包括人像錄影、色彩聚焦、ShootSteady、VLOG和慢動作拍攝等影片模式，能輕鬆製作出電影級內容。為追求更專業影片質素，小米10 Pro更提供專業模式以及其他軟體選項。

小米10 Pro和小米 10的頂部和底部均採用對稱式立體聲雙揚聲器系統，包括雙1216線性喇叭和雙1.2cc / 1.0cc等效的超大音腔，揚聲器幅度分別高達0.65mm / 0.5mm。兩款手機均已在每個音量級別上進行專門調音，有助提供出色的聲音還原度。這些特色共同創造了沉浸式的智慧型手機音效體驗，小米 10 Pro於DxOMark音效得分為76分，奪下全球排名第一。

小米10 Pro和小米10前後均採用3D曲面設計，配以圓潤的輪廓邊緣和纖細的側面邊框，提供小米手機系列中最舒適的手感，也創造了小米有史以來最優雅的智慧型手機設計。為了確保耐用性，兩款手機的正面和背面均採用康寧第五代大猩猩玻璃。小米10 Pro的背面採用防眩光語磨砂玻璃設計，而小米10背面則採用玻璃鏡面。此外，手機的前置鏡頭配備特別的分立式設計，將邊框變得更窄，增加顯示面積。

小米10 Pro採用6.67吋AMOLED 雙曲面螢幕及TrueColor技術，為專業的創意工作者和著重娛樂的消費者提供JNCD <0.55和△E <1.1超高色準。新一代顯示技術比上一代具備更高的亮度（最大峰值亮度可達1200nit）和更佳的能源效益，而90Hz的SmoothSync顯示技術提供更流暢的螢幕操作體驗。

小米10 Pro及小米10的雙亮度感測器可提供精準的亮度偵測，而透過不同的亮度模式可確保極佳的眼睛舒適度。兩款手機均通過德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證及具備HDR10+，提供生動的視覺體驗。

小米10 Pro及小米10採用最新支援5G的Qualcomm Snapdragon 865 旗艦行動平台，這款7nm工藝製程，以ARM Cortex-A77架構的全新Kryo 585處理器，最高主頻為2.84GHz，提升CPU、GPU、AI以及整體使用體驗之外，亦改善了能源效益。這款強大的行動平台透過超高速的LPDDR5記憶體及UFS 3.0快閃記憶體，提供強大出色的存取資料和運算能力。

此外，兩款手機均搭載LiquidCool 2.0液冷系統，該系統由超大面積VC均熱板及多層石墨烯和石墨結構組成，可排出長期使用時產生的熱量以確保最佳性能。強大的整體硬體配置，小米10 Pro在AnTuTu跑分贏得令人矚目的602,660得分。

為了顧及5G時代對高速資料使用量不斷增長的需求，小米10 Pro和小米10不但提供5G網路連接，更支援5G MultiLink以同時連接到三個網路（2.4G Wi-Fi、5G Wi-Fi 和行動網路），以便快速切換。此外，兩款手機均支援目前最新的Wi-Fi 6。這顯著提高了上傳和下載速度，同時減低因連接多個設備時網路擁塞的問題。

小米10 Pro配備超4,500mAh電池，透過50W有線充電與30W無線充電提供快速雙重充電體驗。而小米10則擁有4,780mAh電池，提供30W有線和無線充電。小米10 Pro和小米10的超擬真振動系統，透過150種不同的振動選項，提供比以往更清晰更逼真的觸覺回饋，提高振動強度和一致性，並為用戶提供更複雜的震動。兩款手機均支援多功能NFC和紅外線遙控器，用來滿足日常行動支付與快速遙控家電。

小米10 Pro提供8GB+256G配置，定價為999歐元起，提供雪山白及冬夜灰兩種顏色選擇；小米10提供8GB+128GB及8GB+256GB兩種配置，定價為799歐元起，提供暮光灰及珊瑚綠兩種顏色選擇。

小米10 Lite 5G。（小米台灣提供／黃慧雯台北傳真）

5G 全民手機：小米10 Lite 5G

為了使更多人能享受5G的無限可能，小米在今日發布會上推出小米10系列的另一成員：小米10 Lite 5G。小米10 Lite 5G承襲小米10系列的旗艦螢幕與鏡頭，配備4,800萬像素的AI四鏡頭設計和6.57吋AMOLED TrueColor螢幕。小米10 Lite 5G結合超級夜景2.0，AI動態換天和VLOG模式，可以拍攝亮眼的靜態和影片內容。

小米10 Lite 5G搭載Qualcomm Snapdragon 765G行動平台和內建X52 5G晶片，提供強大的連接能力。小米10 Lite 5G擁有Kyro 475處理器，出色的LPDDR4x記憶體和UFS 2.1快閃記憶體，提供強大的計算效能和高效的操作系統。小米10 Lite 5G配備4,160mAh大電量電池及高達20W的快速充電，可用上一整天，並支援QC3.5和FFC快充技術。小米10 Lite 5G將於五月初於歐洲市場開賣，定價為349歐元起。

(中時電子報)