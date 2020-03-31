由李鼎執導，北影影后李亦捷、楊鎮、福地祐介主演的《我在台61》電影版，是本屆金穗獎的最終神秘場，電影日前放映，影人們也都一齊現身映後活動，李亦捷率先爆料：「李鼎一開始是要找我朋友，不是要找我，他只是找我喝咖啡。」現場另外兩位演員聽完也接著附和，原來大家都不是導演的第一人選。

李亦捷（左）跟楊鎮和李鼎已是第三度合作。（李鼎國際文化有限公司）

李亦捷解釋，起初李鼎只是跟她分享這個拍攝台61線故事的概念，恰巧當時也是自己的工作空檔，「反正我在家很無聊，就請導演讓我跟，隨便給我一個工作都可以，那時候想說沒演就當成環島，沒想到最後定案是我要演。」因全片僅拍攝5天，她形容過程就像跟團，到了一個地方下車拍，拍完又趕快上車到下個點。

不過李亦捷開拍第一天就逢生理期，加上寒流來襲，讓她拍得相當吃力，沒時間看台61線沿途美景，沒fu、沒心情，「直到看完片才發現真的很美，我們都是在台北市長大，如果有一天我結婚生小孩，就帶他們來這邊玩。」

李鼎（左）讚福地祐介是每個導演都會喜歡的好演員。（李鼎國際文化有限公司）

另日籍演員福地祐介最有感觸的，是他們在台南北門拍攝時，在某間民宿發現好幾張由日本人安藤邦夫所寫的明信片，原來安藤先生在台出生、在台長大，10多歲因日本戰敗才被送回國，這位「灣生」每年都手繪明信片越洋寄給民宿老闆，直到3年前辭世，福地祐介有感說而發：「我現在在台灣工作，到他以前住過的民宿拍片，而他早已回日本，明信片上的地址竟然就在我日本老家旁邊。」

(中時 )