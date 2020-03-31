日前美國總統川普在新聞發佈會上聲稱，俄羅斯送來的抗疫物資令他感到驚喜，隨後有俄羅斯官方媒體稱：俄政府根本還沒有宣佈。
陸媒《澎湃新聞》報導稱，川普昨日稱讚了中國大陸和俄羅斯贈與的醫療援助物資，「我們與很多國家都有良好的關係」，川普說，「中國給我們送來了物資，這很棒。俄羅斯則派來非常、非常大的飛機運送醫療器材，這非常棒。」
不過，川普並沒有具體說明中國大陸和俄羅斯送來的物資是什麼。俄媒《今日俄羅斯》評論稱，川普此言「令人感到困惑」，因為俄羅斯政府或官員根本還沒有宣佈任何對美的援助行動。
此外，美國《外交政策》雜誌近日獲取了一份美國國務院發給美國駐外外交官的郵件，美國政府指示駐歐外交官們搜尋可能的醫療物資援助，但其中明確指出俄羅斯不在此列。
報導說，在發表上述言論前，川普曾與俄羅斯總統普丁通電話，他們談及了新冠肺炎的大流行。此外，俄羅斯駐美大使之前也曾表態稱，俄羅斯「準備向美國提供援助」。
(中時電子報)
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