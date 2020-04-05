台灣新冠肺炎疫情呈現平穩發展趨勢，但第一線醫護仍神經緊繃，若非住院病人身在其中，難以想像情勢依然嚴峻。有發燒多日的空姐爆料，現住在隔離病房，連假期間病房都滿了，她奉勸大家，不要預支任何自由，好好待在家中，減少接觸。

空姐莉亞入院第8天，在粉專「莉亞的空姐心事」發文分享，說她還在發燒，被關在一般隔離病房裡，現在就是每6小時吃一顆退燒藥，並受到醫護無微不至的照顧。護理師告訴她，這幾天有不少人湧入，病房全都是滿的。

她說，自己佔了一間大大的雙人房，用掉的醫療資源她不敢計算。 而沒有停過的救護車鳴笛聲，很多像我這樣的人正需要醫療協助，也正獲得他們應得的醫療資源。

她說，我們真的要以生在台灣為福，因為我們求助有門，我們有最珍貴世界上獨一無二的健保系統，也因為這場疫情跟每個人都有關係，所以我們有責任防堵每一個破口。

有人或許會說，「 要趁現在可以出門的時候快點出門， 等到真的鎖街時就來不及了。」莉亞卻認為，活在當下的想法搞不好是在預支你「出門的自由」？

為什麼歐美後來會擴展的這麼快這麼可怕？莉亞分析，就是他們預支了「 出門的自由」、「 不戴口罩大口呼吸的自由」，接著短短不到二個月，換來了驚人的感染速度，還有節節上升的死亡人數。假設，在第一時間他們也開始防疫，犧牲一點點的自由，會不會現在結果就不一樣了?

她語重心長地說，「 讓我們沒事好好的待在家裡，減少接觸，不要預支任何的自由，願我們都能在可樂娜疫情中全身而退。」

(中時電子報)