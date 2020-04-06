大陸中國工程院院士鍾南山在談及疫情透明化時表示，現在大陸處理疫情訊息與SARS時期有很大不同。17年前有關部門是有隱瞞的，「這一次中央政府是完全透明的」。另外有些強制性的措施、限制個人自由等，當時爭議很多，現在看來都是對的。

大陸《深圳衛視》，在5日公佈日前專訪鍾南山全文，透露了許多先前未公佈的訊息。記者在提問時指出，鍾南山每一次發聲都會引起大家廣泛的關注，「這個時候講真話會有壓力嗎？是依據證據來說，還是說會通盤地去考量其他的因素？」

鍾南山答稱，「我想要是越考慮得通盤就越平（圓）滑了，還是需要把主要的問題講出來，我想這一次跟上次有很大不同。應該說17年前，我們的有關部門是有隱瞞的，這一次中央政府是完全透明的。」

鍾南山說，「記得我們彙報了以後，也就一天兩天，全國就採取行動。一個是「圍堵」武漢；第二個全國的群防群治；第三個是透明，要求所有的城市都要報疫情情況。第四個就是強化對個體的檢測。所以這個工作一做的話，我們就取得成功。」

他還表示，比較欣慰的就是，在疫情早期那個時候是有很多的議論，包括對國家的措施、對人的自由、對各方面的看法等等。「現在回頭看，我們做法是對的。」

對比17年前的SARS的情況，鍾南山說，現在有些不太一樣，以前就比較重視醫療，重視國家的政策走向，倒不太重視總結和學術。所以那個年代並沒有發表很多的文章，也沒有總結。但這次不同，一方面進行積極地防治，一方面我們也積極總結，所以大陸現在很多經驗在國際上是被人所採納以及接受，這個是一個很大的進步。

就個人而言也是，他指出，每個階段有不同的一些重點，早期當然是對疾病的認識，以及考慮怎麼樣治療，那麼到近期的主要就是對各種各樣的嘗試跟治療進行總結。總結出來才能夠發表，才能夠得到世界的認可，同時對世界的防治也起了很好的作用。另外想得比較多的是戰略，如何更好地在上游能夠控制病情的戰略。最近更多地就是跟國際上交流，我們的一些經驗和教訓能夠跟國際包括歐洲、包括美洲共用，所以每個階段有每個階段的重點。

(中時電子報)