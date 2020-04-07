新冠肺炎疫情正值高峰，雖然政府為守護台灣人的健康，持續加產口罩，但依舊僅能透過專門管道購買。但疫情相對嚴重的南韓，卻傳出已有店家在販售一整盒的醫療用口罩。除此之外，有位網友揭露自家囤有「3000片醫療口罩」，不過家人照樣去排隊領口罩，讓眾人直呼「就是有這種人，台灣才不能自由買口罩」。

一名男性網友在《Dcard》論壇上以「家裡有3000片口罩是正常的嗎？」表示，他們一家五口都很勤勞去領實名制口罩，以致於全家不論上班、上課天天都有口罩戴。而原PO因看到家裡明明還有一大堆口罩，實在不想再出門買口罩，好奇之下，便細數了家中的口罩囤量，沒想到統計的結果卻相當驚人。

原PO表示，「醫療口罩有3000多片、布口罩10個，另外還有口罩套20個」。他驚呼「這等於我們家一人就有600片醫療口罩，真的嚇到我了！」原PO更因此決定，之後不再去排隊買口罩，對父母仍持續買口罩的行為只能無奈地說「他們真的不知道自己用不完嗎？」

看到原PO家竟然囤有這麼多醫療口罩，網友不禁感嘆表示「感謝你講出來，這就是為什麼口罩自由購買的原因」。還有人建議，可以給周圍真正缺口罩的同學或醫護人員，表示「多點人戴比一個人擁有600片好多了」。大家紛紛支持原PO「別再領了」，口罩真的夠用就好。

(中時電子報)