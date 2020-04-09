準備！美逾42萬人確診 周日死亡數將攀高峰 08:342020/04/09 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎確診人數已突破42萬人大關，超過1.4萬人喪命，專家預估，周日（12日），美國單日死亡數將攀上高峰。不過好消息是，由於保持社交距離政策奏效，預估至8月，美國總死亡人數可降至約6萬人。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #死亡數 #高峰 #周日 #社交距離 #42萬 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞股彈升 台指期叩關萬點 04:102020/04/08 證券．權證 美數萬名醫護 自願挺進紐約戰場 04:102020/04/08 國際大事 美股急彈 台股攻萬點同樂 04:102020/04/08 財經焦點 《晨間解盤》萬點壓力大 控管資金比重(日盛投顧提供) 09:312020/04/08 財經 《半導體》外資連四買 台積電率台股衝萬點 09:432020/04/08 財經 飯店跨品牌「共好」促銷 六福萬怡攜手理想大地 3天2夜只要7,999 09:562020/04/08 生活 《盤中解析》蘋概三雄合攻 台股大漲穩萬點 10:342020/04/08 財經 六福萬怡聯手理想大地 跨館聯賣再添一樁 10:572020/04/08 財經 航空業2500萬個工作機會消失中 今年客運收入估少2520億美元 14:502020/04/08 財經 台股收復萬點大關 新台幣卻終結連二升 16:422020/04/08 財經 國際熱門新聞 逆我者亡？世衛淪川普眼中新戰犯 紐時分析背後目的 - 國際 驚人！新冠當前 川普讚她救了千萬美國人 - 國際 感謝捐口罩！美國務卿：台是真朋友 世界楷模 - 國際 恐夏天才重返唐寧街 英相強生進ICU最新病況曝光 - 國際 她一出馬！川普竟願戴口罩了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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