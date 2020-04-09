美國新冠肺炎確診人數已突破42萬人大關，超過1.4萬人喪命，專家預估，周日（12日），美國單日死亡數將攀上高峰。不過好消息是，由於保持社交距離政策奏效，預估至8月，美國總死亡人數可降至約6萬人。

(中時電子報)