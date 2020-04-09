全球新冠肺炎疫情大爆發，世界衛生組織（WHO）因輕忽、隱匿疫情成為眾矢之的，澳洲媒體「天空新聞」詢問世衛究竟是哪些專家投反對票，否決世衛盡早宣布新冠肺炎為「國際公共衛生緊急事件」，不過世衛以事涉「隱私」為由，拒絕回應。

大陸1月中旬就確立了新冠肺炎疫情在當地爆發，農曆春節期間，全球各地陸續出現確診案例，不過世界衛生組織不顧各國呼籲，遲至1月30日才將新冠肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」。

天空新聞澳洲台（Sky News Australia）8日報導，一組世衛專家1月底召開會議，爭論是否要將疫情宣布為緊急事件時，部分專家要求執行嚴格旅行禁令的提議卻被否決。那次會議後，WHO在宣布緊急事件的同時，卻也不建議各國祭出旅行禁令、貿易限制令。當時，大陸的確診人數已達12,167人，造成170人喪命。

天空新聞澳洲台要求WHO提供阻止緊急事件發布的專家名單，不過世衛以涉及「隱私」為由拒絕提供。WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jašarević）回應，「會議上投票成員都是獨立專家，而且根據程序規定，我們不能揭露。」

賈撒列維克強調，專家要做出判斷，是基於大陸以外是否出現人傳人的現象。

天空新聞澳洲台評論，這場疫情危機最嚴重的問題在於WHO在官方警示中的措辭，以及在發布緊急事態後，繼續讚揚大陸。例如，WHO於30日發布的一篇聲 明中強調，「發布『國際公共衛生緊急事件』是基於支持、感謝大陸、大陸人民、以及疫情爆發前線大陸所採取的行動，以及透明度。」

(中時電子報)