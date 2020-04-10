新冠肺炎今新增2 例境外移入，分別為案381及案382，其中案381為1名20多歲月性，其亦於3月30 日同搭已確診10例的華航班機，目前這班華航班機已有11位確診。另1名案382為於2月16日至3月29日與案378(妻子)一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列為接觸者居家隔離，案382返國至今無症狀，4月7日衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診。目前國內確診人數達382人。

另新冠肺炎今亦新1例死亡，目前已累計6人死亡，其為案101為70多歲男生，為埃及團員，有慢性病史，其於3月17日確診，3月26日惡化，於4月9日死亡。

現場媒體提問，為何案101怎麼會從輕症轉重症，最後死亡？中央疫情指揮中心疫情監測組長周志浩表示，3/17起他就身體不舒服，如同我們已知的病程，在5天左右呼吸功能變差，就開始插呼吸器，後來又用葉克膜，仍不幸過世。目前知道，該名患者並沒有使用抗病毒藥物。

(中時 )