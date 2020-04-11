台灣人勤奮愛工作嗎？為何酒店女公關有症狀還抱病上班？曾在醫學中心急診室待過的醫師其實不意外。中山醫大兒童急診科主任謝宗學說，以前凌晨多次碰到著清涼的濃妝女子來掛兒科，她們年齡只有16~17歲，要她們少喝酒多休息都面有難色，因為不住院都得上班。謝宗學認為，那樣的行業超易成為防疫缺口，鐵腕禁止酒店和舞廳營業，雖會影響許多人生計，但也是沒辦法的事。

謝宗學在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」上分享看診經驗，以前在醫學中心急診室值班，常在凌晨三點到四點左右時遇到臉部濃妝、穿著清涼的女子，由年輕男子陪同到小兒急診室看診，一開始沒經驗時常誤以為檢傷掛錯了，怎麼把成人科病人掛到小兒科來，看了健保卡才發現病人年齡只有 16~17歲，的確是兒科病人，是女孩。

她們主訴的症狀通常是下班後突然胃痛和嘔吐，聞到女孩身上濃濃的酒氣，大概就知道胃痛的原因，陪同到急診室的男子不是家人，是公司的幹部，問女孩的家人在哪裡，回答不是在外縣市，就是說沒有家人獨自在城市生活。

謝宗學表示，因飲酒過量造成的胃痛和嘔吐不難處理，打點滴、注射胃部制酸劑和止吐劑、暫時不要飲酒，休息一下就會慢慢復原，問題是跟女孩提到這幾天暫時不要喝酒時，女孩面有難色回答沒辦法，每天晚還是要到「公司」上班，身旁的幹部男子補充說明「公司」規定，只有住院才能不用上班，不然會被扣薪水，我看了女孩憔悴的臉色，決定幫她安排住院並聯絡社工處理後續的問題。

謝宗學指出，類似狀況很多，遇過發燒、嚴重咳嗽、或排尿疼痛的女孩在凌晨到兒童急診看診，一樣跟我說「公司」規定住院才能休息不用工作，有經驗後就按照流程辦理住院、聯絡社工處理後續。

謝宗學最後說，因為有上述經歷，聽到罹患新冠肺炎女公關抱病上班一點也不意外，在那個行業中似乎只有重病到不能行動才可能不用工作，這樣真的超容易成為防疫缺口，疫情指揮中心或許知道這樣的生態環境，加上飲酒作樂時社交距離無法拉長、公關接觸客人難以確實掌握身份，才鐵腕禁止酒店和舞廳繼續營業。雖然此措施影響很多人生計是必然的，然而，面對傳染性超強的新冠肺炎病毒，可能沒有其他更好的辦法了！

(中時電子報)