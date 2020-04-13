針對遭網友惡意威脅控賀，白冰冰今開記者會說明。(中時資料照片)

遭網友恐嚇 白冰冰記者會說明

14日是白冰冰的女兒白曉燕逝世23周年，未料她在12日卻收到網友威脅、詛咒等留言，讓她不堪其擾，已向警方報案，今(13日)下午1點她出面召開記者會說明，一開口就淚崩，覺得白曉燕好委屈、一個人孤伶伶在那裡。

白冰冰今在自家佛堂說明，她感嘆明天就是白曉燕逝世23周年，按台灣習俗，她不能進祖先牌位，因此女兒自己孤零零的，她淚流滿面說：「（我）好不容易走過來，我不知道是哪裡惹怒的酸民，必須得這樣擾亂別人的生活，我覺得是很故意的」。

「曉燕在水裡的影響我仍然忘不掉」，無奈酸民一句話就挑起她好不容易、沒有辦法遺忘的印記。昨天報案，只有隊長知道這件事，其他警員很年輕，他們可能不知道，今早請那位女士到案，結果那人有精神病史，我想為所有公眾人物做一件事情，觸犯法律還是不對的。

白冰冰認為，必須讓對方知道「台灣是有王法的」，因此會照著該有步驟處理，但這幾天她吃不好、睡不好，瘦了5公斤。被問到是否願意與該網友見面，白冰冰語氣堅定秒答：「我不要跟她見面、也不接受道歉」，白冰冰強調，沒有特別原諒與否，她必須讓該網友知道「什麼是法律」。

白冰冰也表示，不會夢到女兒，23年了，只是我自己那個畫面很難抹滅，因為照片沒有消掉，我進任何地方都不想進水，我都會去想像她生前痛苦的畫面，不翻照片，對我來說比較好。我們母女互動，怎麼容妳說什麼，我沒有孩子，真的活不下去。

(中時電子報)