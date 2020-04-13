新加坡總理夫人何晶因為轉發台灣捐贈口罩得新聞時，留下一句「Errr….」，引發台灣網友不滿。對此，新加坡網友也在論壇上提及此事，台灣網友也將星國網友的回應轉貼到PTT上，引起不少討論。

一篇標題為「何晶因為在台灣捐贈口罩給新加坡的新聞上留下『呃…』而被台灣媒體炮火攻擊」的文章在論壇Reddit上獲得不少新加坡網友回應。PTT上有台灣網友在PTT曝光了星國網友的真實反應，根據網友貼出幾條讚數較多的留言，星國網友指出，「何晶奇怪的地方就在，通常官方人物沒有私人空間、社群媒體使用上會有限制，因為一般來說，他們的意見會被視為官方反應，但何晶卻像個路上的大嬸一樣不斷發文」、「像她這種地位的人根本在吸引人注意，她是公眾人物、總理妻子，這種地位的人根本不該留Errr這種言論」。

台灣網友看到後也紛紛回應，「高調，有正常的新加坡人」、「這樣的話PTT鄉民必須停止攻擊新加坡國民，就事論事」。

(中時電子報)