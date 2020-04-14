館長要吳宗憲放馬告，稱已找好所有證據反擊。(取自館長直播)

綜藝天王吳宗憲對網紅「館長」陳之漢絕地大反擊，繼先前控告館長譙三字經妨礙名譽，近日又宣布會找余天當證人，針對館長說他在外欠好幾億一事再提告。對此館長昨（13日）深夜也在直播中反擊了，嗆聲吳宗憲最好一定要告，因為他所有證據都找好了，還包含一位「神秘大哥」主動致電要幫他作證。

館長在直播中開嗆吳宗憲放馬來告，自爆他所有證據都已找好，還在鏡頭前感謝某神秘大哥義氣相挺，「大哥謝謝啦！我歹勢在鏡頭面前說你的名字，今天你看到新聞就打電話給我的助理，那天你人也在場。」透露這位大哥主動說可以幫他作證，令館長相當感激。

「如果你吳宗憲不告，你就是承認你在說謊！」接著館長也沒忘記嗆一下網路酸民，表示是酸民跟余天熟，還是他跟余天比較熟？稱他爆料隔天就打電話跟余天方面道歉，對方也說沒關係，自己選舉時也相當挺余天，結果事情過這麼久，吳宗憲又再媒體前面提起，還說余天也會作證，讓他內心超「肚爛」。

(中時電子報)