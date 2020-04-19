小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】法戴高樂號1800官兵 1081人陽性

日前傳出新冠肺炎疫情的法國核子動力航空母艦戴高樂號(Charles de Gaulle R91)，艦上人員染疫情況超乎想像。法國軍方表示，官兵總人數約1800人的戴高樂號，有1081人病毒檢測呈陽性，比例超過半數。該艦已返回母港法國土倫港，隨著檢測持續進行，確診人數可能還會增加。

【2】國防部大開漏洞 藍委促徹查嚴懲

海軍敦睦艦隊新增3名確診案例，國民黨立委吳斯懷表示，有確診的官兵在4月12日就出現頭痛、嗅覺異常情形；另有人4月初就有呼吸道腫痛、嗅覺異常等症狀，為何海軍第一時間未向上級回報，還讓官兵下船返家後才自行就醫？他強調，國防部只召回700人絕對不夠，必須全面調查接觸史，慎防軍隊防疫破口出現影響國家安全。

【3】風景區現出遊潮 侯全力盯場

台灣一周出現3天0確診，全台歡呼，昨包括烏來、十分瀑布及碧潭湧現出遊潮，但在新北市府、警方強力管制下，人數未超標；新北市長侯友宜說，0確診不代表可以鬆懈，已要求轄內有風景區的區長全力盯場，不能讓清明連假群聚事件再度上演。

【4】又想甩鍋 川普煽動打破禁足令

美國總統川普16日才宣布分階段解封，並由各州州長自行決定何時重新復市，不料才剛展現跨黨派高度，又原形畢露。他17日推文號召鐵粉「解放」密西根、明尼蘇達、維吉尼亞等3個民主黨當家的州。分析稱，川普點名的3州都是年底大選的搖擺州，川普顯然想將疫情引爆的民怨甩鍋給民主黨籍州長，減低對其連任的阻力。

【5】一聲巨響 蘭嶼爆火燒船意外

停泊在台東蘭嶼開元港的一艘小型遊艇，18日下午近4時許加油整備時，突然發生火燒船意外，船隻瞬間爆炸燃燒並冒出濃煙烈焰，船長友人的8歲兒子雙腳及右手約9％燒燙傷，急救後已無大礙，消防及海巡人員花了近30分鐘撲滅火勢，未延燒其他臨近船隻，火災原因及財物損失待查。

(中時電子報)