沈月曬近照被指發福了。(圖／翻攝自IG)

性感女神邱淑貞大女兒沈月，遺傳媽媽的好基因，擁有出眾外貌，被封為「最美星二代」，近日，她曬出近照，綁著雙馬尾的她青春無敵，卻有網友發現她似乎發福了，吐槽她變大餅臉。

沈月曬出3張自拍美照，綁著雙馬尾的她，對著鏡頭嘟嘴賣萌，穿平口黃色上衣露出性感香肩，少女感十足，漂亮臉蛋也吸引不少粉絲關注，但不知道是不是因為躲在家防疫關係，網友發現她似乎長肉了，和過去相比圓潤不少，鵝蛋臉變成大餅臉，不過也有粉絲認為，就算她臉有點肉肉的，還是非常漂亮，絲毫不影響美貌，引起熱議。

(中時電子報)