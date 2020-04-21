北韓最高領導人金正恩驚傳動手術後「病危」，不論真實情況如何，這則消息已引起外界關注，如果年僅36歲的金正恩不幸病故，誰將接手他的位置，繼承北韓大業？

北韓最高領導人金正恩如果病逝，胞妹金與正能夠接替、繼承大統？

北韓最高領導人金正恩今（21）日遭美國有線電視新聞網（CNN）報導，動完心血管手術後「病況危急」，該說法隨後遭南韓官方打臉，專門追蹤北韓新聞的「每日北韓」（Daily NK）網站也報導，金正恩手術過後已大致恢復，正在休養當中，健康狀況並不如CNN所言這麼嚴重。

不過如果金正恩真的不幸病故，誰將繼承北韓正統？美國媒體Heavy網站報導，澳洲墨爾本市蒙納許大學（Monash University）韓國研究副教授傑克森（Andy Jackson）2017年接受澳媒「第九頻道新聞網」（Nine Network）專訪時指出，北韓目前還沒有明顯的接班人，不過可以確定的是，金氏王朝仍將延續，「我不知道誰會繼任，但金氏王朝不會就此結束，他們會找另一個人接任，北韓政權的合法性完全以金氏王朝為中心。」

不過金氏王朝當中還有人能繼承正統嗎？自金正恩2011年掌權以來，金氏家族中的要角相繼離世，包括金正恩的同父異母大哥金正男於2017年被暗殺，姑丈張成澤也在2013年被金正恩下令處決。

澳洲國立大學（The Australian National University）亞太事務專家季北慈（Bates Gill）認為，屆時軍政府可能會介入，或者，金氏家族中有另一個大家都不知道的親戚會出面成為合法繼承人。

「北韓新聞」（NK News）先前報導，如果金正恩過世，平壤勢必出現權力鬥爭，朝鮮勞動黨的高層幹部有可能趁勢崛起、接班，有北韓「第2號人物」之稱的北韓國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員長崔龍海將是最有機會的可能人選。

至於外界關注現年33歲的金正恩胞妹金與正能否繼承家族大業，儘管近年來金與正成功為哥哥塑造公共形象，在北韓政壇嶄露頭角，成為朝鮮最有權勢的女性，《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）卻指出，北韓專家對於女性能否繼位仍意見分歧，因為北韓仍是非常保守的國家，平壤權力精英恐難以接受她成為最高領導人。專家們預測，最有可能的情況是，一旦在金正恩後面出現一個可能的、夠年長的男性繼承人，金與正就會被邊緣化。

金正恩的孩子能繼位嗎？南韓情報單位先前指出，金正恩與夫人李雪主一共育有3名孩子，不過，至今沒有人知道這3名孩子的確切年紀、姓名、甚至是性別，外界目前只知道，金正恩至少有一名名叫「朱愛」（Ju Ae）的女兒。

由於性別、年紀等資訊不明，現階段難以猜測金正恩的孩子能否馬上繼位，不過報導也指出，如果金正恩過世，他的位子可能由別人暫時接手，一直到他的孩子準備好繼任。

(中時電子報)