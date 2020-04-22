海軍敦睦艦隊磐石艦27人確診新冠肺炎，軍方處理方式引發各界不滿，今日國防部將於立院報告「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」，並接受質詢。不過，會議一開始，因突然加入醫官視訊會議，委員會吵成一團，立委紛紛質疑程序有問題。

外交及國防委員會一開議，已經吵成一團，因突然宣布將加入海軍醫官視訊會議，委員提出質疑，為何臨時更改會議程序，登記發言次序全部打亂。

羅致政質疑，視訊會議是否有正當信，反對立院公審醫官、反對民眾公審，視訊會議是否有正當信？擔憂若醫官身分曝光恐遭肉搜，不只醫官本人，可能家人也會受到牽連，萬一出了事怎麼辦？

何志偉也反對公審醫官，表示國防部不是敵人，病毒才是敵人，自己前一天住在立院，早上6點半第一個簽名登記，卻突然有視訊會議，認為主席公然違法程序，反對公審小醫官，如果要釘就找大的，且不認為國防部說謊，呼籲大家不要公然指控、不要這樣對待國軍，解決問題才是立法院該做的事。

立院外交國防委員會召委呂玉玲也強調，不是公審醫官，而是保障他們權益，要求大家維持秩序，視訊會議已經中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，國防部也同意。

王定宇支持相關人士發言機會，但要尊重本人意願，只是早上都已經登記發言，現在卻產生新的發言順序，若對方願意配合視訊會議，應以補充說明的方式結束後，再接著質詢順序，這樣也不會亂掉。

林為洲則認為醫官也是官員，是可接受提問的。蔣萬安、陳以信皆表示，現在最重要的是釐清真相。

國民黨立委蔣萬安。（圖／摘自國會頻道）

(中時電子報)