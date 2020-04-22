海軍爆發新冠肺炎感染，700多名官兵下船後趴趴走，引發人心惶惶，疫情防線恐出現破口。蔡總統在臉書發文指「國防部應坦誠面對問題」，令北市議員羅智強怒批「國防部離譜，蔡英文就不離譜？」。

羅智強在臉書指出，「在防疫順向時，蔡英文從沒一天忘記出來收割防疫成果。這一點沒話説。因為，蔡英文是國家領導人，政府防疫有成，她本來就有概括的功勞，當之無愧。」

羅智強話鋒一轉表示，「但現在磐石艦出包了，蔡英文的次元刀立刻出鞘，所有的責任全指向國防部，蔡總統立刻在臉書發文，要「國防部應坦誠面對問題」，翻成白話，就是，那是國防部的事，不關她的事。」

羅智強並以曾任總統府副秘書長經驗指出，「不要忘了，國防、兩岸、外交是總統職權，...重要的軍事議題都會提報總統府的軍事會談中討論，由總統拍板，嚴德發已坦承，他二月十九日即曾透過軍事會談，向蔡英文報告敦睦遠航的規畫案。蔡總統表示尊重。我想請問，嚴德發報告時，總統和他的國安幕僚們都睡了嗎？」

羅智強問：「對於疫情當頭的敦睦遠航決策，蔡英文和她的國安幕僚是沒有表示意見？是表達不同意？還是壓根就是蔡英文和她的國安幕僚，押著嚴德發要艦隊出發？只有天知、嚴知、蔡英文知！」

羅智強表示：「但我不相信，蔡英文和她的國安幕僚們，這麼重要事件，連這一點政治敏感度和判斷力都沒有，在國軍都已頒布出國禁令時，把七百多名海軍子弟送到風險未卜的海外？

如果，蔡英文和她的國安幕僚，連最基本的把關和判斷力都沒有，現在有資格一副一推二五六不關我事的態度，把責任撇得一乾二淨，當做不關自己的事？」

最後，羅智強問：「有功妳攬，有過人扛，蔡總統，妳可以有點擔當嗎？」

(中時電子報)