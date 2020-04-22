海軍磐石艦確診武漢肺炎的官兵，其中有11人在高雄，高市府已陸續公布他們的足跡點。命理老師高煜霖表示，從卦象解讀，磐石艦染疫案，在高雄可以安全下莊，也就是，高雄疫情應該不會擴大。

高煜霖在臉書《易經粉絲團》貼文表示，高雄市河東路愛河畔，出現一個「天坑」，用「指算法」得到「空亡」；用「方位法」來算，高雄範圍得到「澤水困」卦，全台範圍得到「地水師」卦。

高煜霖指出，從卦象解讀，磐石艦染疫案，在高雄或許可以安全下莊，因為「空亡」表示沒有的概念。換言之，疫情在高雄應該不會擴大。但還是要注意防疫。加上「澤水困」卦，算是極卦之一（物極必反），說人話，就是事情發生了！遇到了！還是要面對，不過，幸好這是最壞的情況，接下來要倒吃甘蔗之意。

高煜霖提醒，不妙的是，隱喻全台的部分得到「地水師」卦。此掛顯示，恐會發生不想發生的事，需要「集結」防疫相關單位、人員，辛苦積極防範未然。不過，因防範得宜，應該也是虛驚一場。

(中時電子報)