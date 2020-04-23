近年來兼顧美味又少用油的氣炸鍋，廣受許多消費者喜愛，已成了網路熱門的討論話題。不過，你有注意到使用的鍋內塗層是否安全嗎？你使用的方式正確嗎？

如同旋風烤箱，氣炸鍋利用空氣循環加熱，以食物本身的油脂來烹煮，減少用油量，食物的熱量大幅降低，從鹹酥雞、雞塊到牛排，樣樣都能做，而且口感酥脆、無產生大量油煙，較符合健康料理訴求進而大受消費者喜愛。

輔仁大學食品科學系教授高彩華指出，氣炸鍋主要的內鍋塗層材質，是鐵氟龍或陶瓷，其中又以鐵氟龍塗層最為常見，因為它不沾黏、耐高溫，價格也較低，但缺點是不耐刮，因此要用海綿清洗，以免塗層剝落影響不沾功能；消費者購買氣炸鍋時，高彩華建議，可挑選塗層摸起來表面平滑的產品，並按照說明書清洗保養，藉此延長使用期限。

氣炸鍋有類似烤、炸、蒸等多種功能，也可以藉由配件進行分層，放置不同食材。高彩華提醒，烹煮時最好把蔬菜放在上層，下層鍋則放肉；因為蔬菜需要的加熱時間較短，取出蔬菜的同時，往往肉品還未熟透，如果把肉放在上層，沒有熟透的肉屑或肉汁掉入下方的菜，會交叉污染。

至於摻夾蔬菜的肉串，烹煮過程中，可開鍋檢查是否熟了再吃；此外，在使用氣炸鍋的過程中，仍會產生少許油煙，應該打開抽油煙機以利通風，且鍋子的出風口容易殘留油污，每次使用後也要洗乾淨才行。

由於氣炸鍋利用高溫氣流，較輕的食物碎屑會飛起，沾黏在加熱管等氣炸鍋內部，食物最好不要裝得太滿，或是在烹煮時鋪上專用烘焙紙，減少沾黏，且因為食物含有澱粉、蛋白質、油脂等成分，食物碎屑沾黏在氣炸鍋內部時，若未即時清除，經過反覆加熱，可能會生成致癌物質。

高彩華提醒，每次用完鍋具之後，趁著餘溫用濕布擦去碎屑與油污；也可以定期對加熱管、內壁等油污較多的地方，噴上小蘇打水，再加水蒸熱，軟化油垢，最後以布擦拭清潔。萬一發現氣炸鍋有片狀剝落、出現黑色屑粒，烹煮過程冒出白煙、異味時，就應立刻停用。

(中時電子報)