周揚青和羅志祥結束9年感情，爆料男方「和旗下女藝人有長期不正當男女關係」，讓愷樂意外被扯入，讓網友開始挖出雙方昔日互動，直呼許多小細節怪怪的。

愷樂過去在節目上坦承暗戀過羅志祥，後來出席活動曾提到主持《娛樂百分百》時，常被男星做效果示愛，接著脫口「我男朋友就跟我說要好好工作」，意識到自己說錯，便急忙改口「不是啦，是我老闆（羅志祥）要我好好工作」，並稱是說太快才一時口誤，如今看在網友眼裡都覺得內情不簡單。

(中時電子報)