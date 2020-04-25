大陸一名長的帥氣、又有健身習慣的男大生小明（化名），平時會利用課餘時間，到一家酒店兼職，憑著高顏值與健美身材，一直是店裡受歡迎的紅牌，某天晚上，3位打扮時髦的中年女客，竟然對他起「色心」，找藉口將小明騙到包廂後，再讓他喝下「失身酒」，遭3名女性輪流硬上，由於小明喝的酒被偷放具催情效果的藥物，有了生理反應，就這樣在「非自願」的情況下，與3名女客大戰了數小時。

據「每日頭條」報導，小明因為被下藥，遭3名女子輪流硬上，3女離開酒店後，酒店員工在包廂內小明則昏迷躺在沙發上，便緊急將他醫搶救，雖然後來脫離危險，但慘的是，小明這次被3名女客下藥性侵，讓他心裡留下陰影，就此喪失性功能，再也無法升旗。

據了解，依大陸法律，3名女客使用藥物讓小明喪失反抗能力，強迫與小明發生性關係，且造成小明後來喪失性功能，已經構成故意傷害罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)