有關北韓領導人金正恩健康狀況的謠言，這幾天一直在各國媒體中流傳，一些報導說金正恩已死亡，有些說已處於植物人狀態。俄國國會議員週日與北韓大使談過，但對方很戒備，不透半點風聲。

俄國衛星網報導，金正恩在這個月沒有參加幾個重要目的官方活動，因此傳出身體問題的報導。4月12日起就沒有現身，不但沒參加最高人民會議，就連4月15日的金日成誕辰也缺席，令外界感到特別的不尋常。

俄羅斯議員卡茲別克·泰薩耶夫（Kazbek Taysaev）在週日，與新任的北韓駐俄羅斯大使進行會談，他也沒有得到答案。

泰薩耶夫說：「我已經與北韓大使討論了這個話題，但我沒有得到任何對先前傳言的證實。我只能說，在平壤當局的正式聲明發布之前，一切都沒定論。我認為在現在，不要急著做出任何結論。」

韓國媒體「每日北韓」(Daily NK)報導說，金正恩在4月12日接受了心臟手術，結果手術不成功，可能死在手術台。CNN後來援引未具名的美國官員的話說，金正日的健康確實很有問題，包括過重，心血管疾病等。

北韓方面對這些猜測三緘其口，沒有發表評論，官方媒體繼續報導金正恩的活動，但沒有新的金正恩活動影片。

(中時電子報)