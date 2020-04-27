外傳北韓領導人金正恩病危，也有報導說他已成植物人。有網友好奇，金正恩若真的過世，他的妻小會面臨什麼狀況？大多數網友都認為「八成被打入冷宮」，甚至有內行人預言「應該會被處決」，肯定下場淒涼。

由於金正恩接連在太陽節、建軍節等重大節日都沒有出現，神隱多日引發外界揣測生死未卜，有網友在PTT發文提問，「北韓皇帝金小胖年紀輕輕在位時間不算久，加上身體狀況不好，如果真的倒下去世，那他年輕的老婆李雪主與3個小孩要怎麼辦？」。

其他網友紛紛留言回應「沒有小胖，她什麼都不是好嗎？」、「有小孩還好，沒小孩掰惹」、「只有一句話形容：節哀順變」，大多數網友都認為，金家還在不可能讓她掌權，「八成打入冷宮」、「下場可能不好」，甚至有人預言「應該會被處決」。

根據外媒Vox分析，關鍵是「現在誰真正掌管國家」，如果金正恩真的去世，北韓馬上會發生繼任危機，並認為他的胞妹金與正會是最有可能接班的人；不過也有北韓專家指出，女性統治北韓「前所未聞」，因此對金與正接班的可能性表示懷疑。

(中時電子報)