高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，民進黨高雄市議員簡煥宗表示，綠營會鼓勵大家出來投票，不過他也認為，罷免焦點應該在公民團體和韓陣營之間的攻防，民進黨仍是扮演公民團體背後守護的角色。

簡煥宗接受香港媒體《中評社》專訪時表示，防疫趨緩，預估投票率會有3成5，同意罷免票數要過門檻不是問題。被問到綠營會動員罷免投票嗎？簡煥宗表示，當然會鼓勵大家出來投票。若藍營不動員支持者出來投票，挺韓人士投票不會造成影響，除非能動員超過57萬票的門檻，這是很困難的事情。但衝過門檻，也代表韓國瑜仍受許多市民肯定。

他也直言，綠營並非一直要攻擊韓陣營，而是韓陣營一直給別人攻擊機會。很多事情都是講求第一時間處理，很多公關危機是韓陣營自己產生，卻往往事後攻防失分收場。

簡煥宗指出，罷免焦點應該在公民團體和韓陣營之間的攻防，民進黨仍是扮演公民團體背後守護的角色。罷免和選舉一樣，疫情趨緩，開始零確診後對整個運作更順利，因民眾疑慮降低，就會刺激投票意願，國民黨真的不要小看罷免。

針對陳其邁是市長補選呼聲最高人選，簡煥宗對此表示，陳其邁在中央扮演很重要角色，防疫期間最好心無旁鶩，可等到罷免結果確定後再來表態，要穩紮穩打，才不會吃緊弄破碗。他也認為，這次罷免案因為「不喜歡韓國瑜」共識，而變成跨黨派的運動，不過之後仍是各自歸隊，因此並不一定會完全對民進黨有利，民進黨要想辦法再度感動高雄市民，

(中時電子報)